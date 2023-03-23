التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في طهطا سوهاج

صرحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية قرية شطوره دائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طالب أثناء الاستحمام بنهر النيل بناحية قرية شطوره دائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس ومباحث المديرية ، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد مفتش مباحث مركز شرطة طهطا، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بغرق شخص بنهر النيل بناحية شطوره دائرة مركز طهطا حيث " تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق المدعو أ ي ا ح 19 سنة طالب ويقيم بذات الناحية.

بسؤال كل من شقيقه ه ي ا ح 34 سنة سائق، وأ ع ا 16 سنة طالب " شاهد واقعة" ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل رفقة الثاني، ولعدم إجادته السباحة غرق به، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.