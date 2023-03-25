مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر 20 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج ، وذلك عقب إصطدام إحدى القطارات به، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، حيث تبين أن المتوفى اصطدم به القطار حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

كان الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخص إصطدم به أحد القطارات وعثر على جثته على شريط السكة الحديد دائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود محضراً لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود إتصال تليفوني من ناظر محطة سكة حديد البلينا مفاده بلاغ بوجود جثة علي الخط محطة البلينا دائرة المركز عقب مرور إحدى القطارات عثر على "ع . م . ا . ع" بمكان غير معد لعبور المشاه جثة هامدة وتم نقله للمستشفى المركزى بالبلينا وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة

وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأنه أثناء عبور شقيقه المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشار أصطدم به القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة و التي تولت التحقيق.