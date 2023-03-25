مشاكل النوم بين الأطفال.. تعرف على العلامات التحذيرية والعلاجات

كتبت ايناس البنا

اضطرابات النوم عند الأطفال، يحتاج البالغون والأطفال إلى النوم كجزء من روتينهم اليومي، يسمح النوم للجسم باستعادة عملياته الطبيعية، وتعزيز النمو البدني، ودعم النمو العقلي، والحفاظ على الطاقة.

لسوء الحظ، تؤثر اضطرابات النوم على ما يصل إلى 50٪ من الأطفال، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2014 في المجلة الأمريكية لطب الأسرة، من بين هؤلاء، 4٪ من الحالات تم تشخيصها رسميًا باضطرابات النوم.

النتيجة الأكثر شيوعًا لعدم كفاية النوم عند البالغين هي النعاس المفرط أثناء النهار، ومع ذلك ، عند الأطفال، تكون العروض التقديمية مع النعاس المفرط أثناء النهار أقل شيوعًا، بدلاً من ذلك، غالبًا ما يعانون من التهيج والمشاكل السلوكية وصعوبات التعلم وحوادث السيارات عند المراهقين والأداء الأكاديمي السيئ.

علاوة على ذلك ، فقا لموقع " healthsite"، يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم عند الأطفال إلى تحديات معرفية وعاطفية ، تؤثر غالبًا على ديناميكيات الأسرة. لذلك ، فإن العرض التقديمي عند الأطفال غير نمطي ، ويلعب التعرف المبكر والإدارة دورًا محوريًا، تعرف الجمعية الأمريكية للطب النفسي اضطرابات النوم ، المعروفة أيضًا باسم اضطرابات النوم والاستيقاظ ، بأنها قضايا تتعلق بجودة النوم وتوقيته ومدته.

العلامات التحذيرية لاضطرابات النوم عند الأطفال

مشاعر القلق المتعلقة بوقت النوم والنوم تمنع الطفل من السقوط أو الاستمرار في النوم.

رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك أرجلهم وتزداد سوءًا في الليل وتعطل نومهم

مقاومة النوم ، وتأخذ وقت طويل للنوم ، وكثرة الاستيقاظ ليلاً

يساعد الاكتشاف المبكر للأعراض وزيارات الطبيب السريعة في حل المشكلات.

التهيج المفرط يقلل من الأداء الأكاديمي

الشخير والنعاس المفرط أثناء النهار

طحن الأسنان

علاج النوم عند الأطفال

يشمل العلاج غالبًا:

تحديد المشكلة ومعالجتها بالشكل المناسب. غالبًا ما يكون انقطاع النفس الانسدادي النومي عند الأطفال ناتجًا عن عوائق تشريحية ، ويمكن أن تكون الجراحة البسيطة علاجية.

يستخدم CPAP (تهوية ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) لأولئك الذين ليس لديهم عوائق تشريحية.

تتضمن إدارة الباراسومنيا الطمأنينة وعلاج الحالات المرضية واحتياطات السلامة وتثقيف الوالدين.

تحسين نظافة النوم: وقت نوم ثابت ، وتشجيع ممارسة الرياضة اليومية ، والحد من وقت الشاشات

تحسين بيئة النوم: تعتيم الأضواء وتجنب الأجهزة الإلكترونية في الليل.

تعزيز الاسترخاء

تقليل الضغوطات

متى تقابل الأطباء؟

قد يكون تحديد ما إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في النوم أو أنه ببساطة مضطربًا أمرًا صعبًا، ومع ذلك ، فإن التحدث معهم في الصباح بعد ليلة من قلة النوم يمكن أن يساعد في تحديد ذلك.

إذا كان طفلك يتذكر كابوسًا، فمن الضروري طمأنته بأن الصور ليست أصلية، من ناحية أخرى ، إذا لم يستطع طفلك تذكر حوادث مثل السير أثناء النوم أو الذعر الليلي ، فقد يتطلب الأمر عناية مهنية. في مثل هذه الحالات ، من الضروري التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية حول هذه الأحداث أو إذا كانت محاولاتك لتحسين نوم طفلك غير فعالة.

من الضروري أن تشعر بالراحة عند التحدث مع الطبيب في أي وقت لديك مخاوف بشأن نوم طفلك، إذا لم تسفر جهودك لتحسين نوم طفلك عن نتائج إيجابية ، يمكن للطبيب تقديم إرشادات قيمة.

على وجه التحديد ، يمكن لطبيبك أو أخصائي نوم الأطفال:

تشخيص أي حالات طبية أساسية قد تؤثر على نوم طفلك ، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي

إذا لزم الأمر ، سيحيلك الطبيب إلى أخصائي آخر ، مثل أخصائي أمراض الرئة أو أخصائي الأنف والأذن والحنجرة

ساعد في وضع خطة لتحسين جودة نوم طفلك يمكن تنفيذها في المنزل