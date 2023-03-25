محافظ مطروح يتابع جهود مواجهة آثار عدم استقرار الأحوال الجوية وهطول الأمطار

كتب – أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجمعة والساعات الأولى من اليوم السبت جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة منها مدينة مرسى مطروح وبرانى والسلوم والحمام والعلمين، والتى شهدت سقوط أمطار رعدية غزيرة وتجمعات مياه، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية.

وذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها، مؤكدا استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ فى حينه.