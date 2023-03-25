اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 05:55 م
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محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بعدد من المحاور والطرق المختلفة

السبت، 25 مارس 2023 05:39 م
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بعدد من المحاور والطرق المختلفة إزالة تعديات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، بعدد من الشوارع، إضافة للمنطقة المجاورة للكوبري الأزرق، واتجاه رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة"، وشارع الخليفة المأمون وبعدد من الشوارع، محذراً من التعدي على الشوارع، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،و العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

 ووجه محافظ كفر الشيخ بمنع التعديات على الشوارع والطرق، وازالة التعديات فوراً، وسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بالطرق،والمحاور.

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 

ازالة تعديات
ازالة تعديات

 

 


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