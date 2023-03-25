محافظ بورسعيد: افتتاح الجراج متعدد الطوابق قريبا وإنهاء أولى مراحل تطوير مجمع المصالح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء المشروعات.
واستعرض المحافظ، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة.
وأكد المحافظ، أن أعمال إنشاء الجراج الجديد المتعدد الطوابق قد انتهت وأصبح جاهزا للافتتاح خلال الفترة القادمة ليتواكب مع الأعمال الحضارية التي تشهدها المنطقة فهو يقع بمنتصف سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال وضع الطبقة السطحية للاسفلت بشارع 23 يوليو ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال بة خلال أسبوع، كما تابع المحافظ آخر مستجدات أعمال تطوير المجزر الحكومي بمنطقة حظائر القابوطي الجديد موجها بسرعة الإنتهاء منها .
وشدد محافظ بورسعيد، على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، والإلتزام بالموعد النهائى للانتهاء منها.
كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من مبنى مجمع المصالح الحكومية والخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والتي تشمل الطابق الأول، جاء ذلك خلال تفقده مستجدات الموقف التنفيذي في تطوير ورفع كفاءة الأعمال التي تتم بالمبني، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مختلف الجهات الحكومية بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها مسئولي الشركة الهندسية المسئولة عن اعمال التطوير، وإدارة المشروعات.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطوراً غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.
وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة، واستحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء، لافتا أن الدور الاول من مجمع المصالح الحكومية سيضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.
أعمال تطوير مجمع المصالح الحكومية
المحافظ خلال اجتماعه اليوم
المخافظ يتابع أعمال التطوير
مجمع المصالح الحكومية
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