محافظ بورسعيد: افتتاح الجراج متعدد الطوابق قريبا وإنهاء أولى مراحل تطوير مجمع المصالح

واستعرض المحافظ، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة.

وأكد المحافظ، أن أعمال إنشاء الجراج الجديد المتعدد الطوابق قد انتهت وأصبح جاهزا للافتتاح خلال الفترة القادمة ليتواكب مع الأعمال الحضارية التي تشهدها المنطقة فهو يقع بمنتصف سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال وضع الطبقة السطحية للاسفلت بشارع 23 يوليو ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال بة خلال أسبوع، كما تابع المحافظ آخر مستجدات أعمال تطوير المجزر الحكومي بمنطقة حظائر القابوطي الجديد موجها بسرعة الإنتهاء منها .

وشدد محافظ بورسعيد، على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، والإلتزام بالموعد النهائى للانتهاء منها.