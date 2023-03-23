محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الأعمال فى مشروعات تطوير ورفع كفاة الطرق

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، اجتماعا، لمناقشة واستعراض آخر تطورات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات في محافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات .

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة ، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وتابع المحافظ، سير ونسب العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق منطقة القابوطي بحي الضواحي، مشدداً على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية لخطة العمل وتنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة، فضلاً عن متابعة العمل في إنشاء المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال، مؤكداً على أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس حي الضواحي، هالة ابو العز، على جهودها في الارتقاء بالحي، واستعرض آخر المستجدات الخاصة بإزالة التعديات و"العشش" في نطاق القابوطي ضمن خطة التطوير بمنطقة القابوطي.

وأكد محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، مع ضرورة التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والشركات القائمة على التطوير.