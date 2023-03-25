محافظ بني سويف يتابع التسهيلات المقدمة لموائد "فرحة رمضان".. اعرف التفاصيل

بنى سويف- هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بالعمل المتواصل لدعم جهود العمل الأهلي في مجال دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مناحي حياتهم ، خاصة في شهر رمضان الكريم، مؤكداً على اوفير كافة التسهيلات للمبادرات المجتمعية التي تستهدف رفع العبء عن المواطن البسيط لا سيما في ظل تداعيات الازمات العالمية الراهنة

جاء ذلك خلال استعراض تقرير العمل الأهلي ومستجدات تنفيذ مبادرة إطلاق موائد "فرحة رمضان"، والتي تستهدف مليون وجبة على مدار الشهر الفضيل بواقع 1800 وجبة يومياً بالمحافظة، بجانب إقامة فعاليات توعية - حفل سامر - مسابقات ذات هدايا قيمة بالمائدة الرئيسية بقاعة سندريلا بمركز شباب العبور ،ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية تحت رعاية القيادة السياسية

وجاء في التقرير الذى أعده مدير الوحدة الاقتصادية الدكتور علاء سعيد وقام باستعراضه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، انه يتواصل تنظيم تلك الموائد على مستوى المحافظة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهي كالتالي :- جمعية الرعاية الاجتماعية بمركز بني سويف ، مؤسسة أحمد محسن الخيرية بالواسطى ، جمعية بيت المال للتنمية والخدمات المتكاملة ببا ، لجنة زكاة بندر سمسطا ، جمعية الفضل الخيرية باهناسيا ، جمعية الشقاء الخيرية باهناسيا المدينة ، لجنة زكاة البرقى بالفشن

ويجرى المتابعة المستمرة لدعم هذه الجهود المجتمعية الخاصة بموائد الإفطار،من خلال الواحدات المحلية والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، ويتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لتوفير سبل الراحة والتيسيرات على المواطنين.