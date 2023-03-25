وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و179 ألف حالة خلال حملة طرق الأبواب

المنوفية - محمد فتحى

أنه ضمن أهداف حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت يوم الأحد 29 يناير الماضى، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية. أكدت الدكتوره رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تطعيم مليون و179 ألفا و23 حالة حتى الآن بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عاما طبقا لقرار وزارة الصحة، مؤكدة أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف فى كافة أنحاء المحافظة.

كما أشارت إلى أنه يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس، حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم امبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم عن طريق 900فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة .

وذكرت أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.