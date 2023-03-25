محافظ المنوفية: ضبط 53 شيكارة دقيق بلدى و230 أسطوانة غاز مدعم لإعادة بيعها

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد عن 53 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع الشوربجى، فضلا عن التحفظ على 230 أسطوانة غاز منزلي بمستودع غاز بقرية الحامول بمركز ومدينة منوف لإعادة بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح ، وتم مصادرة كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام (4972 ، 2621) لسنة 2023، جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية .

وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه خلال تلك الحملات تم اليوم تحرير 169 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وقد تنوعت مابين 72 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، و(97) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، فيما أكد المحافظ على مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى علي كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.