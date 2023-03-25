اليوم السابع
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محافظ القاهرة: جميع مسئولى متواجدون بالشارع لإزالة آثار الأمطار

السبت، 25 مارس 2023 12:54 م
محافظ القاهرة: جميع مسئولى متواجدون بالشارع لإزالة آثار الأمطار شفط مياه الأمطار بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا لإزالة آثار الأمطار التى تتعرض لها العاصمة منذ مساء أمس، وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع تراكمات المياه بأغلب مناطق القاهرة موجهًا الشكر للعاملين بالصرف الصحى والأحياء وهيئة النظافة على الجهد المبذول .
 
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .
 
كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .
 
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القاهرة

الامطار

الطقس

شفط مياه الامطار



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