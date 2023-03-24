توزيع سيارات لشفط مياه اﻷمطار بهدف منع الحوادث فى القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت مساء اليوم الجمعة، سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع ومنازل الكبارى فى محافظتى القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار، وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.