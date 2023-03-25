محافظ الغربية يتفقد جهود رفع مياه الأمطار بطنطا والسنطة وزفتى

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار ، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت حي أول طنطا، حي ثان طنطا، مركز السنطة وزفتى.

وخلال الجولة، تابع "رحمي" انتشار جميع الأطقم والمعدات لشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع مع موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة مساء الأمس، كما تفقد انتظام العمل بالأنفاق والكباري والطرق السريعة والرئيسية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من رفع المياه من الشوارع الفرعية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، مشدداً على استمرار انتشار وتمركز معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن التمركز المتفق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والأحياء والقرى استعدت لموجة الطقس عقب ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم التأكد من تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، إلى جانب تمركز المعدات ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتهيب المحافظة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة آمنة حفاظاً على سلامتهم، مع استقبال كافة شكاوى المواطنين على الرقم الأرضي 0403341233 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01550502836 و 01550502837.