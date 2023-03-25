محافظ أسوان: تنظيم مؤتمر للسياحة العلاجية باعتبارها مقصداً لاستشفاء مشاهير العالم

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أنه يتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة العلاجية، وخاصة فى ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية وذلك بعد نجاح مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومواقع الدفن فى الرمال بالبر الغربى فى جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذى جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستى وغيرهم من المشاهير.

وأشار عطية، إلى أن جذب الفرص الاستثمارية الجادة فى مجال السياحة العلاجية يأتى فى أولويات الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، وهو الذى سيتوازى مع تطبيق التأمين الصحى.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الظاهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه جارى التنسيق مع المحافظة وجامعة أسوان لتنظيم مؤتمر السياحة العلاجية فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر القادم وذلك وسط مشاركة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حيث يستهدف المؤتمر تنفيذ العديد من الأنشطة، والتى من بينها تبنى مشروع الاستدامة " أزرع شجرة".

وتابع، أنه سيتم عرض خريطة استثمارية فى مجال السياحة والبيئة، والتعاون بين الجمعية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتنفيذ المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية والبيئة بأسوان، مع الإعلان عن مسابقة سياحة الحضارة العلاجية، وتنظيم ماراثون للهجن العربية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن، وكذا ماراثون متحدى الإعاقة بالتعاون مع نادى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكشف محمد عبد الظاهر، عن أنه جار دراسة إنشاء قرية للاستشفاء والعلاج البيئى بأسوان لتكون صديقة للمسنين فى مصر، علاوة على عقد لقاء للمستثمرين العرب والمصريين بهدف التعرف على فرص الاستثمار بأسوان، وأيضاً عقد ملتقيات لحوار الشباب العربى والأفريقى، والموروث المصرى للشباب، فضلاً عن تنظيم معرض للحرف البيئية، مع دراسة مقترح إنشاء نادى للرياضة الصحراوية بأسوان.

السياحة العلاجية فى أسوان (1)

السياحة العلاجية فى أسوان (2)

السياحة العلاجية فى أسوان (3)