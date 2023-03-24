إيقاف حالة بناء مخالف وغلق وتشميع 4 محلات تعمل بدون ترخيص بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين.

ونجحت جهود الحملات، من إزالة التعديات والإشغالات، وكذا الظواهر والسلوكيات السلبية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الفورية وإصلاح الأعطال والكسورات فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها من الجهود فى كافة قطاعات العمل.

وفى هذا الإطار تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى من إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حى جنوب، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم القيام بشن حملة على عربات الكارو والنباشين بنطاق حى غرب وتم التحفظ على معدات النباشين و6 عربات وذلك بواسطة قسم النقل البطى بالوحدة المحلية وفنيين الإشغالات بالحى بإشراف من نائب رئيس المدينة، وهو الذى توازى مع غلق وتشميع 4 محلات تعمل بدون ترخيص منها 2 ورشة نجارة، وكذا ورشة ألوميتال، وورشة ميكانيكا بشارع كسر الحجر بنطاق حى جنوب.

ومن ناحية أخرى تم القيام بتنفيذ أعمال الصيانة لمحول الأعقاب قبلى، وأيضاً محول جسر بهريف بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو الريش، وتم كذلك إصلاح كسر لخطوط المياه بقرى وادى كركر ( 5 و6 ) وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبواسطة فنيين وعمال شكبة المياه، وبإشراف من رئيس القرية.



ايقاف بناء مخالف