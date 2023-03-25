محافظ أسوان: تنظيم سيرك هولندى وحفلات مجانية للأطفال مرضى متلازمة داون

أشاد أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ، وخاصة الأطفال المتلازمة داون.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أنه تم تنفيذ سلسلة من الحفلات المجانية مساهمة من السيرك الهولندي بقيادة المدرب محمد هاشم الحلو وذلك بمدينتى إدفو وكوم أمبو حضرها أكثر من 150 أسرة ممن لديهم أطفال من ذوى القدرات الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بالتعاون مع المجتمع المدنى تم تنظيم عدد من الحفلات للسيرك الهولندي من أجل إدخال البهجة والفرحة للأطفال المتلازمة الداون كانت بصحبة أسرهم ساهمت فى الترفيه عنهم.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتى ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمتلازم الداون ، والذى أعلنت عنه الأمم المتحدة فى عام 2011 لتعزيز وحشد الموارد والقوى اللازمة لدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ، مع نشر التثقيف اللازم ، كما تم تكريم الطالب كيرلس ويصا ثابت من ذوى القدرات والهمم وذلك لحصوله على المركز الأول فى لعبة الكاراتية ، وهو يلعب بمركز شباب مدينة أسوان.



أطفال متلازمة الداون



السيرك الهولندى



جهود المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى