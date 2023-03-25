محافظة الجيزة تكثف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز وكافة الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الكريم؛ لمواجهة كافة صور احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار والغش التجارى ومراقبة ما يتم تداوله من سلع ومنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على ضرورة استمرار الرقابة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية لمنع المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والتعديات، والإبلاغ عن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444