اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بقرية أبو رواش فى كرداسة

الجمعة، 24 مارس 2023 01:44 م
محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بقرية أبو رواش فى كرداسة محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بقرية أبو رواش فى كرداسة
كتبت - مرام محمد

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسجد التقوى بقرية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة، اليوم الجمعة فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك.

 

وخلال افتتاح المسجد هنأ محافظ الجيزة أهالي قرية أبو رواش بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة التراحم والتكافل وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمجتمع.

 

وأشار إلى أنه تم تجهيز المسجد على أعلى مستوى لاستقبال المصليين بدءا من شهر رمضان المبارك.

 

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد خلال الشهر الفضيل وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

 

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

 

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.

 

وعقب الافتتاح أدى محافظ الجيزة ومرافقيه صلاة الجمعة داخل المسجد والتي كان عنوان خطبتها "شهر رمضان ومكارم الاخلاق".  

 

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب خالد تامر طايع وعلاء عابد وحازم عويان ونادر الخبيري وحسام المندوه والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.


محافظ الجيزة

الجيزة

مسجد التقوى

افتتاح مسجد التقوى في كرداسة



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