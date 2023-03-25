ماذا يحدث في جسمك عند تناول البرتقال في وجبة السحور؟

كتبت فاطمة ياسر

البرتقال من الفواكه ذات المذاق الخاص، فهو من الفواكه الصحية واللذيذة التي ينصح بتناولها بشكل دائم للحصول علي فوائدها التي لا تعد ولا تحصي.

فالبرتقال غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تعد خيارا رائعا خلال شهر رمضان والسبب أنه يقلل من فرص الإصابة بأي مشكلة صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth” ة أبرز وأهم النصائح الصحية التي تحل عليك عند تناول البرتقال، ومنها:



-تقوية الجهاز المناعي: يساهم البرتقال في تقوية الجهاز المناعي والسبب ما يحتوي من عناصر غذائية مسئولة عن ذلك كفيتامين سي، والكاروتينات وبيتا كاروتين.

-يحافظ علي صحة القلب: