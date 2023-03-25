لمحة قانونية.. بـ 4 خطوات هنعرفك طريقة تقديم بلاغ للنائب العام

كتب إيهاب المهندس

يلجأ العديد من المواطنين لتقديم بلاغات للنائب العام للحصول على حقوقهم حال تعرضهم لعميات نصب أو الاستيلاء على حقوقهم من قبل بعض الخارجين على القانون، ويمكن لاى مواطن تقديم شكوى للنائب العام عن طريق خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه إلى النيابة العامة بنفسه، ما يوفر عليه الوقت والجهد.

طرق تقديم البلاغات للنائب العام:

1 ـ الدخول أولا على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2 ـ قيام مقدم العريضة بالضغط على ايقونة استمرار امام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مدون بها الارشادات واحكام تقديم الخدمة وبمجرد الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة سيتم احالته الى صفحة ملئ البيانات.

3 ـ تتمثل في قيام المواطن بملء الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

4 ـ يمكن لمقدم البلاغ أو العريضة متابعة ما حدث فيها عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار ايقونة متابعة العرائض الالكترونية أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل اليه الفحص.