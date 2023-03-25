طلاب التربية النوعية ينظمون زيارة لمرضى الأورام بأسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

قام طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بزيارة لمرضي معهد الأورام بأسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالحميد راشد عميد الكلية، وبمشاركة الدكتور رجاء علي عبدالعليم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع،

وقال الدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان في"تصريحات صحفية" إن هذه الزيارة تأتي في إطار برامج وأنشطة قطاع البيئة وخدمة المجتمع ،كما شارك بزيارة مركز الأورام بأسوان العديد من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها مركز أورام أسوان باعتباره أحد المؤسسات العلاجية والطبية المتخصصة.

وكان في استقبال وفد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد شوقي الموافي مدير مركز أورام أسوان الذي قدم تعريفاً بأهم أقسام المركز والخدمات التي يقدمها لجمهور المرضى.

وأضاف الدكتور رجاء علي عبدالعليم وكيل كليةالتربية النوعيةبجامعة أسوان، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار أنشطة قطاع شئون البيئة لتوعية الطلاب بدور المؤسسات الطبية في خدمة المجتمع ومن أجل تعزيز مبدأ التكافل الإجتماعي والحرص علي زيارة المرضي خلال شهر رمضان المبارك والتي تؤصل في الطلاب روح التعاطف والتراحم والتواصل باعتبار أن المجتمع لحمة واحدة اتباعاً لتعاليم الأديان السماوية السمحة التي تحث على عيادة وزيارة المرضى.

وفي نهاية زيارة الطلاب لمركز أورام أسوان قدم طلاب كلية التربية النوعية الهدايا العينية لعدد من المرضى متمنيين لهم الشفاء العاجل.