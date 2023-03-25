طبقا للتصنيف البريطانى QS.. إدراج جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات عالميا فى الهندسة والطب

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إدارج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب، موضحاً أن الجامعة جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا، والثالث محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا و السابع محليًا.

أكد الدكتور محمود ذكى أن هذا الإنجاز يأتى تتويجا لجهود الجامعة والاجراءات التى اتخذتها للنهوض بمنظومة البحث العملي، ودعم الباحثين وزيادة النشر العلمي فى المجلات العلمية المرموقة، مضيفاً ان تصنيف الـــ QS من أهم التصنيفات العالمية التى تعد مؤشراً للآداء البحثي بالجامعة، موضحاً أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام أكثر من 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و 51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوى للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المعايير.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الهندسة والطب وعلوم الحياة قد حققت ترتيبا عالميا في تصنيف التايمز ويو إس نيوز، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

وأوضحت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي أن تصنيف QS) ) يعد واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، وأن جامعة طنطا حققت مراكز متقدمة بتصنيف Qs على مستوى العالم العربي منذ عام 2016 ، بالإضافة إلى تحقيقها ترتيبا مؤكدة على أن اهتمام الجامعة بملف التصنيف الدولي ودعمها المستمر أدى إلى مضي الجامعة قدما نحو تحقيق هدفها للمنافسة في التصنيفات الدولية.