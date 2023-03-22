جامعة طنطا تنظم حفل لتكريم ذوى الهمم الفائزين فى بطولة الجامعات

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين فى بطولة الجامعات المصرية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بمشاركة 52 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى.



صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأن الجامعة تحرص على تكريم طلابها الحاصلين على مراكز متقدمة وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، مؤكداً على تسخير الجامعة لكافة امكاناتها لتحقيق الإتاحة ودمج الطلاب من ذوى الهمم بالمجتمع، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين مشيداً بالانجاز الذى حققوه موضحا أن الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم هو أحد محاور التطوير والانجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة.



أضاف الدكتور محمد حسين خلال حضوره التكريم، أن ما حققه الطلاب من انجاز بحصولهم على 29 ميدالية متنوعة يأتى تتويجا لجهود الجامعة و توفيرها لكافة سبل الدعم للطلاب من ذوي الهمم، مضيفا أن تتويجهم في المنافسات المتنوعة على مستوى الجامعات المصرية وحصادهم مراكز متقدمة يعكس حرص الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة على تأهيلهم وحصولهم على الفرص بشكل عادل.



ذكر أن التكريم شمل الحاصلين على ميداليات ذهبية وهم عمار ياسر ربيع بكلية التربية، في منافسات 100 متر جرى أول حركى، و 200 متر جرى أول حركى، ومؤمن محمد حسن المقيد بكلية التجارة ،دفع جلة حركى ورمى الرمح حركى، احمد ابراهيم نديم المقيد بكلية الآداب ،وثب طويل بصرى، محمد محمد على المقيد بكلية الآداب ،قذف القرص بصرى ودفع الجلة بصرى، ابتسام كارم محمود المقيدة بكلية التربية النوعية، 100 جرى صم وبكم، واحمد عادل محمد المقيد بكلية التربية النوعية، تنس طاولة صم وبكم، وهبه الله عادل المقيدة بكلية التربية النوعية، تنس طاولة صم بكم، ووسيم أحمد سلامه المقيد بكلية التربية النوعية، رفع أثقال صم وبكم.



وفاز بالميداليات الفضية اسماء شعبان العمرى المقيدة بكلية التجارة ،دفع جلة قصر قامة ورمى الرمح قصر قامة، وكريمة جمال عبد الرازق المقيدة بكلية الاداب، رفع أثقال 65 ك بصرى، وأمنية أشرف شعبان المقيدة بكلية الآداب،رمى الرمح بصرى، وباسل السعيد المقيد بكلية الآداب ،رفع أثقال وزن 70 ك بصرى، وحسام فؤاد احمد المقيد بكلية التربية النوعية، تنس طاولة صم وبكم، ورحمة نبيل احمد المقيد بكلية الحقوق ،رفع أثقال وزن 75 ك حركى.



وفاز بالميداليات البرونزية احمد ابراهيم نديم المقيد بكلية الآداب، 100 جرى بصرى، ورنا ابراهيم عبد النبى المقيدة بكلية التجارة، رمى الرمح قصر قامة، وأمنية أشرف شعبان المقيدة بكلية الآداب ،دفع جلة بصرى، ووئام فتوح محمد المقيد بكلية الاداب ،رمى الرمح بصرى، وندى ابراهيم ابو العطا المقيدة بكلية الاداب ،رفع أثقال وزن 56 ك بصرى،وايمان عبد الرحمن المقيدة بكلية التجارة ، تنس أرجل سليمة، ومحمد سامى محمد المقيد بكلية التجارة ،دفع جلة قصر قامة، واحمد محمد عبد الرؤوف المقيد بكلية الزراعة، رفع أثقال وزن 55 ك صم وبكم، واسراء بسيونى المقيدة بكلية التربية النوعية ،رفع أثقال وزن 60 ك صم وبكم، ورنا ابراهيم عبد النبى المقيدة بكلية التجارة ،رمى جلة قصر قامة.



شارك فى الاحتفالية الدكتور مجدي وكوك منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومصطفى ماريا مسئول الطلاب ذوي الهمم بالادارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد الصواف المشرف على الفريق، ورضا يونس المشرف الاداري، ورؤساء وأمناء الاتحادات الطلابية بالجامعة والكليات ممن تم تكريمهم وتنصيبهم من نائب رئيس الجامعة خلال الحفل.