ضبط 4 مصانع تعمل بدون تراخيص فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية".

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" حيث تم ضبط ( 4 مصانع ومخزن "بدون ترخيص")، بمضبوطات بلغت (96,4 طن مطهرات ومنظفات ومعطرات منزلية – 31 طن مواد خام بلاستيك – 17650 قطعة مصنعات بلاستيكية)، مجهولة المصدر وبدون بيانات وفواتير ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.