ضبط 31 قطعة سلاح خلال حملة أمنية موسعة بمركز منفلوط فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (31) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (21 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم تنفيذ عدد (617) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.