ضبط 31 قطعة سلاح خلال حملة أمنية موسعة بمركز منفلوط فى أسيوط

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (31) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (21 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").
تم تنفيذ عدد (617) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
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