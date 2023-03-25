شباب إسنا ينظمون سهرات رمضانية فى ليالى الشهر المبارك بـ"العود والمزمار".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء من البهجة بقدوم ليالي شهر رمضان المبارك الساهرة، حيث انطلق عدد من شباب مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى تنظيم بعض السهرات المميزة بالعزف على العود للموسيقى التراثية المبهجة بقدوم الشهر الكريم، حيث إنه لكل بلدة فى مصر عاداتها وتقاليدها فى الاستمتاع بسهرات ليالى شهر رمضان الكريم.

وفى هذا الصدد بدأ عدد من شباب مدينة إسنا، فى التجمع منذ بداية شهر رمضان المبارك هذا العام على المقاهى المختلفة بالجنوب، وسط أجواء من البهجة وحولهم الشباب والأطفال خلال تقديم أمسيات رمضانية بالعزف على العود وتقديم الأغانى الرمضانية التراثى، بجانب بعض التواشيح والأناشيد الدينية، بجانب تجهيز هذه المشروبات الساخنة والحلويات التى يتم توزيعها خلال السهرة حتى وقت السحور.

وفى هذا الصدد يقول أبو الحسن عامر أحد أهالى مدينة إسنا، إن تلك السهرات الرمضانية عادة توارثها الجميع عن الآباء والأجداد، حيث ارتبطت هذه العادة والسهرات المميزة بشهر رمضان المبارك، والتى يجتمع فيها الأهالى والجيران ليستمعوا إلى الأناشيد الدينية من بعد صلاة التراويح وحتى قرابة السحور، فضلاً عن تقديم المشروبات للضيوف وللأهل وللجيران وهذه السهرات بالإضافة إلى كونها عادة أصيلة توارثناها إلا أنها تقوى أواصر المحبة بين الأهل والجيران.

أما الشاب محمود صفا أحد منظمى سهرات رمضانية فى إسنا، أنه مع بداية شهر رمضان تفتح العائلات أبواب الدواوين لاستقبال الأهل والضيوف، وتوزع الحلويات الشرقية للحضور والمشروبات الساخنة، حيث تكون هناك فرحة بالشهر الكريم من ناحية وفرحة لتجمع الأهل والأحباب والأطفال والكبار والصغار من ناحية أخرى، وهذه الليالى تكون فرصة مهمة لجمع الشمل ونبذ الخلافات وتضيف نفحات روحانية لهذا الشهر الكريم.



تجمع الأطفال خلال السهرات الرمضانية بإسنا



تجمع الأهالى خلال السهرات الرمضانية بالمقاهى



جانب من السهرات الرمضانية بجنوب الأقصر



جانب من سهرات رمضان المميزة فى إسنا



سهرات رمضانية بالأناشيد والأغانى التراثية فى ليالي رمضان



سهرات رمضانية بالأناشيد والأغانى التراثية فى ليالي شهر رمضان



شباب إسنا ينطلقون فى سهرات رمضانية بالأناشيد



فرحة الأهالى بتجمعات والسهرات الرمضانية