سهرات رمضانية بالأناشيد والأغاني التراثية فى ليالي شهر رمضان بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة بقدوم ليالي شهر رمضان المبارك الساهرة، انطلق عدد من شباب مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى تنظيم بعض السهرات المميزة بالعزف على العود للأناشيد الدينية والأغانى الرمضانية المبهجة بقدوم الشهر الكريم، حيث إنه لكل بلدة فى مصر عاداتها وتقاليدها فى الاستمتاع بسهرات ليالي شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد بدأ عدد من شباب مدينة إسنا، فى التجمع منذ بداية شهر رمضان المبارك هذا العام على المقاهي المختلفة بالجنوب، وسط أجواء من البهجة وحولهم الشباب والأطفال خلال تقديم أمسيات رمضانية بالعزف على العود وتقديم الأغانى الرمضانية التراثي، بجانب بعض التواشيح والأناشيد الدينية، بجانب تجهيز هذه المشروبات الساخنة والحلويات التي يتم توزيعها خلال السهرة حتى وقت السحور.

وفى هذا الصدد يقول أبو الحسن عامر أحد أهالي مدينة إسنا، إن تلك السهرات الرمضانية عادة توارثها الجميع عن الآباء والأجداد، حيث ارتبطت هذه العادة والسهرات المميزة بشهر رمضان المبارك، والتي يجتمع فيها الأهالي والجيران ليستمعوا إلى الأناشيد الدينية من بعد صلاة التراويح وحتى قرابة السحور، فضلاً عن تقديم المشروبات للضيوف وللأهل وللجيران وهذه السهرات بالإضافة إلى كونها عادة أصيلة توارثناها إلا أنها تقوى أواصر المحبة بين الأهل والجيران.

أما الشاب محمود صفا أحد منظمى سهرات رمضانية فى إسنا، أنه مع بداية شهر رمضان تفتح العائلات أبواب الدواوين لاستقبال الأهل والضيوف، وتوزع الحلويات الشرقية للحضور والمشروبات الساخنة، حيث تكون هناك فرحة بالشهر الكريم من ناحية وفرحة لتجمع الأهل والأحباب والأطفال والكبار والصغار من ناحية أخرى، وهذه الليالى تكون فرصة مهمة لجمع الشمل ونبذ الخلافات وتضيف نفحات روحانية لهذا الشهر الكريم.