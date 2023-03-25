سفير مصر بالكويت يبحث استضافة الكتاب المصريين فى ندوات ومهرجانات ثقافية بالكويت

إيمان حنا

التقى سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت بالرواد والأدباء المصريين الذين شاركوا ببرنامج معجم البابطين في دورته الثامنة عشر بالمكتب الثقافي المصري بدولة الكويت، وتبادل الحوار حول مفهوم تبادل الأنشطة وقضايا الأدب والثقافة العربية في مصر، والعالم العربي والعمل على تطوير آفاق الثقافة العربية والأدب العربي من خلال تفعيل دور الكوادر الثقافية والأكاديمية بمصر والكويت وكافة الدول العربية، ويأتي ذلك من خلال المشاركات لدور الثقافة المختلفة التابعة للدولة، وأيضا دور المراكز الثقافية الأخرى التي تهتم بذاك الشأن، وفق بيان للسفارة .

وناقش السفير عددا من الأفكار التى من شأنها تزيد تقوية أواصر التعاون الثقافى بين البلدين، من بينها استضافة الرواد والكتاب من مصر للمشاركة فى الندوات.

والمهرجانات الثقافية المقامة بدولة الكويت وأيضا نشر الثقافة الكويتية بمصر من خلال التبادل الثقافي بين البلدين للتعرف على الجديد في هذا المجال لتعطي فرصة أشمل لنشر الثقافة بشكل أدبي لربط الشعوب العربية بمفهوم ثقافي ممتزج بحضارة الشعوب مما يعزز أوجه التواصل بين الجاليات العربية .

ومن جهة أخرى، تحدث الدكتور سعد مصلوح عن أهمية اللغة العربية ودورها الأساسي في النهوض بالثقافة العربية بشتى صورها، وقالت الدكتورة إلهام المفتي إن المرأة لها دورا أساسيا يجب تفعيلة والاستفادة من خبراتها .

وأشاد الدكتور جلال أبو زيد رئيس قطاع الآداب بالنشاط الثقافي والاجتماعي الذي تحرص السفارة المصرية بدولة الكويت على رعايته وتقديمة كما أضاف الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم أن التعاون المشترك بين مثقفي مصر والكويت يضيف من المفاهيم العلمية ما يثري الساحة الثقافية بالوطن العربي بمفاهيم مستحدثة حول البرامج الثقافية ونشرها بشكل دائم من خلال المطبوعات أو برامج التواصل االجتماعي وطرح العديد من اللقاءات المباشرة بين المحاضر والجمهور .

وتحدث أيضا الدكتور عبد التواب محمود عن البرنامج الثقافي المتنوع الذي يناقش من خلاله أهداف الثقافات المختلفة وربطها بالموضوعات اليومية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما أولى السفير هذا البرنامج رعاية خاصة لما له من أهمية ليكون النموذج المقترح للأشقاء العرب في المجال الثقافي والأدبي والفكري .