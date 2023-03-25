اليوم السابع
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رواتب 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن توافر فرص عمل للفتيات بكفر الشيخ

السبت، 25 مارس 2023 01:46 م
رواتب 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن توافر فرص عمل للفتيات بكفر الشيخ وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم السبت عن توفير فرص عمل جديدة بمحافظة كفر الشيخ، وبحسب بيان فإن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، أكدت على توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة خاصة، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة بـ: سيدي سالم ومطوبس وبيلا والرياض والحامول ودسوق، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات.
 
وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة: "توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أسام مفتوحة للتوظيف، محدداً أيام التقديم من 3 أبريل وحتى منتصف الشهر.
 
وأضاف مدير المديرية، أن هذه الوظائف توفر العديد من المزايا للفتيات منها راتب 4 آلاف جنيه مع بداية التعيين، وحوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية ، مع فـــرص للتـــرقى ، وعمل وثيقة تأمين على الحياة ، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا ، واجازة أسبوعية الجمعة والسبت كما يمكن التواصل من خلال خدمة WhatsApp 01280434414 ، 01024956781 ، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/8MjAtjqMN59J6kn27 للحصول على تلك الفرص.

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القوى العاملة بكفر الشيخ



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