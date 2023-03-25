رفع مياه الأمطار وحملات نظافة وأعمال تطوير بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع مياه الأمطار، وأعمال النظافة، وحملات لرفع المخلفات اليومية، إضافة أعمال التطوير التى تشهدها مدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار من الشوارع، ومن القرى، من الأمطار التي شهدت هطولها مدينة وقرى دسوق، كما تابع أعمال النظافة اليومية، وتفقد محطات الصرف الصحى تزامناً مع تعرض البلاد لعـدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة.

وأشرف اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق، مشدداً بسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.

وتابع أحمد عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع للمخلفات، وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمركز ومدينة بيلا، لإظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، يأتي هذا في ظل استمرار حملات النظافة والتجميل في الشوارع والأحياء بمركز ومدينة بيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء ،محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة ، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذا فضلاً عن رفع المخلفات، كما تابع أعمال النظافة بالقرى ومسح الطرق بها، وأعمال تسليك البالوعات في منطقة المساكن الشرقية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة بمداخل القرى والتوابع ومحيط الترع والمصارف والمباني الحكومية ورفع كفاءة الشوارع والطرق، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع هيثم عطية ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تطوير منطقة الزهراء (ج) ، وتم الانتهاء رفع الاسفلت المتهالك ووضع الطبقة الاسمنتية، وجاري وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي مع توسعة الطريق، وتركيب البلدورات والانترلوك، ووضع طبقة الأسفلت النهائية على الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء وحتى بداية منطقة السلام، .وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة بالطرق العامة والشوارع الداخلية، ورفع الحاويات، ورفع المخلفات من شوارع المدينه، والأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأعمال الإنارة العامه بالمدينة الفترة الصباحية ورفع كفاءة الإنارة بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين.



استمرار رفع مياه الامطار بدسوق



اعمال النظافة بالرياض



تههيد الطرق بمصيف بلطيم



رفع القمامة بدسوق



رفع المخلفات ببلطيم



رفع مياه الامطار بسيدي سالم



رفلع مياه الامطار بدسوق



كنس الشوارع ببلطيم



متابعة محطات الصرف بدسوق



متابعة رفغ القمامة بفوه