اليوم السابع
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أكرم القصاص
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من مسلسل رسالة الإمام..

رسائل الإمام الشافعى فى حب مصر .. إنفوجراف

السبت، 25 مارس 2023 01:30 م
رسائل الإمام الشافعى فى حب مصر .. إنفوجراف رسائل الإمام الشافعى فى حب مصر من مسلسل رسالة الإمام

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عرضت منصة watch it الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، وفى أحد المشاهد يحاول "الأحواف" اعتراض قافلة الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن والى مصر، وقبل أن تبدأ المعركة بين الفريقين يلحق الإمام الشافعى بالركب ويمنع الاقتتال، وتترك الأحواف موكب ابن العباس يمر احترامًا للإمام، فيقول صهيب زعيم الأحواف: "كلامك مسموع ومطاع يا إمام والله لا تسأل قافلة فيها إمام جليل مثلك عن طريقها".

وبمجرد دخول الإمام الشافعى وركبه أرض مصر، قال مادحًا مصر:

لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ

 

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