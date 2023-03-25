رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور الأطفال بدار التقوى الإيوائية للاحتفال مع الأطفال

الدقهلية - شريف الديب

زار حاتم قابيل، رئيس مدينة اجا بمحافظة الدقهلية، الأطفال الأيتام بدار التقوى الايوائية بقرية منية سمنود، وذلك للاحتفال مع الأطفال بمناسبة شهر رمضان المبارك وتوزيع الهدايا، لإسعادهم ودمجهم فى المجتمع، والتأكيد على أنهم جزء مهم من النسيج المجتمعى المصرى، وأن هناك من يسأل عنهم ويشاركهم فرحتهم وأنهم ليسوا بمفردهم.

وأكد "قابيل" على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم، وإدخال البهجة والسرور عليهم مطالباً بتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم تحسين الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

وأضاف أننا جميعاً نسعى إلى رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال، ونقدم للأطفال كل ما يحتاجونه من دعم قدر استطاعتنا، فهم جزء مهم وفاعل في المجتمع.

وفى نهاية الحفل قدم الشكر للقائمين والعاملين بهذه الدار والتحية والتقدير لهم على رعايتهم ورسم البسمة على شفاة هؤلاء الأطفال، وذلك بحضور كريمة صديق نائب رئيس مركز ومدينة أجا و سميرة الدومانى سكرتير عام رئاسة المركز، و سعد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز.