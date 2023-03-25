حياة كريمة ببنى سويف: الانتهاء من مجمعى الخدمات والزراعى ومركز شباب دنديل

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ اليوم السابع، إنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مركز شباب قرية، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم.

وأضاف على يوسف، أنه يجرى العمل فى مشروع وحدة دنديل الصحية، على مساحة 850م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بالقطاع، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد مشيرا إلى الانتهاء من مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، على مساحة 400م2، والذي يتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي.

واضاف على يوسف أنه تم الانتهاء من مشروع مجمع خدمات دنديل، والذي يجري تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى (، دلاص، الحمام،بني عدي، إشمنت، بهبشين)، والتي ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع.





