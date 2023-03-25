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حياة كريمة.. الكشف على 2539 مواطناً بالمجان وصرف أدوية علاجية لهم بأسوان

السبت، 25 مارس 2023 03:17 م
حياة كريمة.. الكشف على 2539 مواطناً بالمجان وصرف أدوية علاجية لهم بأسوان تخصصات أطفال
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
ونظمت مديرية الصحة بأسوان، قافلتين طبيتين داخل قرية عزبة العرب التابعة لمركز كوم أمبو، ومنطقة الشلال التابعة لمركز أسوان، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2539 مواطناً ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية،  وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
 
 
المشاركون فى القوافل الطبية (1)
المشاركون فى القوافل الطبية (1)

المشاركون فى القوافل الطبية (2)
المشاركون فى القوافل الطبية (2)

تحاليل طبية
تحاليل طبية

تخصصات أسنان_1
تخصصات أسنان_1

تخصصات أطفال
تخصصات أطفال

صرف أدوية
صرف أدوية

كشف مجانى_1
كشف مجانى_1
 
 

حياة كريمة

قافلة طبية

اسوان

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