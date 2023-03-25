حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز البدارى والغنايم وصدفا وديروط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، بواسطة معدات النظافة وشفط الاتربة بمختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات، فضلا عن اعمال صيانة اعمدة الانارة، على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين، ومنع تراكمات القمامة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى قد نظمت حملة مكبرة بإستخدام معدات كنس وشفط الأتربة بالشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، حيث تابع محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى أعمال حملات النظافة بإستخدام معدة الكنس وشفط الأتربة بشوارع قرى المركز والمدينة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة موجهًا مسئولي الحملة الميكانيكية بالمركز بضرورة تدريب السائقين علي استخدام المعدات الجديدة ونقل المهارات إلي أكثر من سائق لتوفير البديل لاستخدامها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها للحفاظ علي المعدة مشيرًا إلى أن الأعمال مستمرة بشكل دورى بشوارع المدينة والقرى ،كما قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة سير العمل والإهتمام بملف النظافة الذى يعد من أولويات العمل بالمحليات حيث تم تنظيم حملة مكبرة بالتعاون بين قسم النظافة ومعاونة معدات الحملة الميكانيكية برفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمصالح المختلفة فى جهود متواصلة للحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين ، كما تابع محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ،أعمال حملات النظافة بقرى المركز ورفع الاتربة وتجمعات القمامة من الشوارع والميادين تزامناً مع إحتفالات شهر رمضان المبارك، كما شهد مركز الغنايم جهود مكثفة بقرى المركز تحت اشراف مصطفى على رئيس المركز ونوابه لرفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين ومن امام المنشات الحكومية والمدارس وتكثيف اعمال التشجير وزراعة الاشجار المثمرة تنفيذا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.