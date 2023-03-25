حصاد بنجر السكر فى المنيا.. الفدان ينتج 25 طنا ويوفر فرص عمل (فيديو وصور)

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من حصاد محصول بنجر السكر بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتتركز زراعة البنجر فى قرى جنوب، وكذلك الشمال، خاصة أن زراعة قصب السكر تتركز فى مركز ملوى وديرمواس وأبوقرقاص.

وبدأ موسم حصاد محصول بنجر السكر فى محافظة المنيا، سواء فى الأرض الطينية أو الأرض الصحراوية، ويوفر محصول البنجر فى موسم حصاده فرص عمل كثيرة، من خلال التقليع أو التجهيز والتحميل، وأعمال النقل.

وتشهد المحافظة تطورا كبيرا واهتماما بزراعة بنجر السكر، وهذا ما شاهدناه فى منطقة غرب المنيا والتى تزرع مساحة كبيرة من البنجر.

وتصل انتاجية البنجر من السكر إلى مايقرب 70 الف طن ويستقبل مصنع السكر خلال موسم التوريد ما يزيد عن 600 الف طن بنجر.

وقال عيد أحمد عبد العظيم، أحد المزارعين أن محصول البنجر من المحاصيل الهامة وتزرع المحافظة مساحات كثيرة منه، لانه يعد المحصول الثانى بعد قصب السكر الذى ينتج السكر كسلعة استراتيجية فى مصر.

واضاف أن فدان البنجر ينتج ما بين 20إلى 25طن وتهتلف احجام البنكر ونسبة السكر فيه طبقا لجودة الأرض وطرق الرى لانه محصول هام لذا يحتاج إلى رعاية خاصة وزراعته تكون على مصاطب بمسافات معينة.

واستطرد قائلا أن محصول البنجر من المحاصيل التى يتم زراعتها فى الارض الطينية والارض الصحراوية واهم مايميز الارض الصحراوية هو حجم البنجر لكن ونسبة السكر فيه، وموسم الحصاد يعمل على توفير الكثير من فرص العمل من خلال الاعمال الكثيرة فى الحصاد تقليع وتنظيف وتحميل ونقل.

واوضح عيد أن محافظة المنيا تشهد توسع كبير فى زراعة البنج وخاصة بعد زراعة منطقة غرب غرب المنيا والتى يصل انتاج الفدان فيها إلى ضعف انتاجة فى الارض الاخرى، ويزرع محصول البنجر فى قرى الجنوب والشمال وكذلك الظهير الصحراوى الغربى والذى يزرع بمساحات شاسعة نظرا لقدرة المحصول على تحمل التغيرات المناخية بالإضافة إلى جودة الارض فى الصحراوى.

ولفت عيد إلى أن محصول البنجر يساهم فى زيادة المخزون من السكر وكذلك هناك مميزات عديدة منها فرص العمل حيث يتم زراعة البنحر فى أواخر شهر اكتوبر ويتم حصاده فى شهر أبريل ومايو وزراعة البنجر تبدا فى اواخر شهر سبتمر واوائل شهر أغسطس وموسم الحصاد يبدا فى شهر ابريل.

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