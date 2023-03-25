حريق كبير يدمر آلاف الأفدنة فى غابات إسبانيا.. فيديو

كتب إيهاب محمد

اندلع حريق كبير في غابات إسبانيا في منطقة فالنسيا الشرقية، مساء أمس الجمعة، حيث أجبر 1500 ساكن على ترك منازلهم ودمر أكثر من 7400 فدان من الغابات، وفقا لموقع "ديلى ميل".

أدى فصل الشتاء الجاف بشكل غير عادي في أجزاء من جنوب أوروبا إلى انخفاض الرطوبة في التربة وأثار مخاوف من تكرار عام 2022، عندما دمر 785 ألف هكتار في جميع أنحاء القارة، وهذا هو أكثر من ضعف المتوسط ​​السنوي للسنوات ال 16 الماضية، وفقا لإحصاءات المفوضية الأوروبية (EC).

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي من بروكسل، إن "الحرائق دليل على حالة الطوارئ المناخية التي تعيشها البشرية"، وفي إسبانيا، دمر 493 حريقاً رقماً قياسياً قدره 307 آلاف هكتار من الأرض العام الماضي، وفقاً لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي التابع للمفوضية.

عمل أكثر من 500 من رجال الإطفاء مدعومين بـ 18 طائرة وطائرة هليكوبتر طوال الليل ويوم الجمعة للتصدي للحريق بالقرب من قرية فيلانويفا دي فيفر في منطقة فالنسيا.



الحريق

وقالت غابرييلا برافو، رئيسة الشؤون الداخلية الإقليمية، إن خدمات الطوارئ أخلت ثماني مجتمعات، فيما قالت ماريا أنطونيا مونتالاز، وهي من السكان المحليين، والتي تم إجلاؤها من مونتانيجوس القريبة: "لم ننام جيدًا بسبب القلق ، ونتساءل عما إذا كان منزلنا قد احترق ونفكر في الحيوانات التي لدينا".