الأرصاد الجوية الإسبانية: توقعات بارتفاع كبير بدرجات الحرارة وحدوث حرائق في صيف 2023

فاطمة شوقى

قالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إيميت، إن إسبانيا دخلت رسميًا فترة جفاف طويلة الأمد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية، ومن المرجح أن تواجه عامًا جديدًا من موجات الحر وحرائق الغابات في صيف 2023.

وتكشف الإحصاءات أن إسبانيا بدأت موجة جفاف مطولة في نهاية عام 2022 ، ولم تظهر الأشهر الأولى من عام 2023 أي علامات على التغيير بل يزداد الأمر سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وفقا للمتحدث باسم ومالة الأرصاد الجوية الإسبانية ، روبين ديل كامبو، فإن صيف عام 2023 (من يونيو إلى أغسطس) سيجعل درجات الحرارة أعلى من المعتاد ، مع وجود مخاطر عالية لحدوث حرائق نظرًا لدرجات الحرارة.

لكن دل كامبو شدد على أن البلاد عانت بالفعل من موجات جفاف شديدة في 2017 و 2005 وفي نهاية التسعينيات والثمانينيات ، وأشار إلى أن هناك موجات جفاف أسوأ ، وهذا لا يعني أن هذا الجفاف لن يكون مهمًا.

وأضاف إيميت أن إسبانيا ، بسبب جغرافيتها ، عرضة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف ، لكن تغير المناخ عامل رئيسي، وقال ديل كامبو إن درجة الحرارة في إسبانيا ارتفعت 1.3 درجة مئوية (34 فهرنهايت) منذ الستينيات ، وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة في الصيف 1.6 درجة.

وقال ديل كامبو إن هذه الزيادة قد لا تبدو عالية جدًا ، ولكن في حالة سيناريو كبير مثل شبه الجزيرة الأيبيرية ، بمساحة نصف مليون كيلومتر مربع ، فإن هذا الاتجاه يترجم إلى مزيد من ساعات الحرارة ، والتي تضاعفت في السنوات العشر الماضية .

وكان العام الماضي هو السادس الأكثر جفافاً في تاريخ إسبانيا والأكثر سخونة منذ عام 1961 ، عندما بدأ الاحتفاظ بالسجلات. كان هطول الأمطار أقل من المتوسط ​​بنسبة 16 ٪ وتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة اليومية 15 درجة مئوية لأول مرة.

لكن شهر ديسمبر كان الأكثر رطوبة في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى تحسن كبير في الوضع. رفعت الأمطار الأخيرة مستوى السدود إلى 51٪ من طاقتها ، مقارنة بـ 32٪ في نهاية عام 2022. لكن منطقتين على الأقل ، أبرزها كتالونيا في شمال شرق إسبانيا ، تعانيان من نقص حاد في المياه.

وقالت وزارة التحول البيئي إنه في حين أن الوضع "مقلق" ، لا توجد حاليا قيود على مياه الشرب حاليا أو مخطط لها هذا العام.