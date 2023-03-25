اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 5 متهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة 4 أيام

السبت، 25 مارس 2023 02:06 م
حبس 5 متهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة 4 أيام حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة من (مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول)، باكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعى على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 سيارة نقل بفنطاس "ملك و قيادة إثنين منهم" محملين بحوالى 20 ألف لتر سولار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.


السولار

لصوص البترول

أمن الجيزة

جرائم السرقة

المواد البترولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة