جلسات "العلاج الطبيعى" بالدقهلية تتخطى حاجز الـ17 ألفا خلال أسبوع

الدقهلية - محمد الحبشى

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوع الماضى فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

تضمنت الجولة تفقد 12 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة والمنصورة

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوع الماضى بلغ نحو 8 آلاف 980 حالة، فى حين وصل عدد الجلسات إلى 17 ألف و49 جلسة.من ضمنهم 2812 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى فضلاً عن 1950 جلسة للأطفال وما يناهز 1622 جلسة لمرضى الداخلى والعناية .

وفي سياق متصل، نظمت الإدارة تحت إشراف الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة ورشة عمل تدريبية لاخصائي وممارسي العلاج الطبيعي "مجموعات الأطفال"، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين ادارتي العلاج الطبيعي والرعايه الحرجة "الاطفال المبتسرين وعنايتها".

وكانت صحة الدقهلية، قد أعلنت منتصف الشهر الجارى عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتفعيل "العلاج الطبيعى" داخل عناية الأطفال المبتسرين والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتوسع فى الخدمات الطبية وتطويرها بما يضمن توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمواطنين.