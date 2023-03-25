جامعة جنوب الوادى تعلن جوائز الجامعة التشجيعية وأحسن عمل مؤلف ومترجم

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جوائز الجامعة التشجيعية، وجوائز أحسن عمل مؤلف، أحسن عمل مترجم لعام 2022، حيث فاز الدكتور همام عبد العال، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأساسية والهندسية، والدكتور أحمد أبو بكر، الأستاذ بكلية الزراعة، بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية والبيطرية.

وفازت الدكتور بخيتة حامد، المدرس بكلية الآداب، بجائزة أحسن عمل مؤلف، الدكتور أكرم فتحي، الأستاذ بكلية التربية النوعية، بجائزة أحسن عمل مؤلف، وفاز الدكتور حمادة أحمد، الأستاذ بكلية الآداب، بجائزة أحسن عمل مترجم، والدكتور فرج قدري، الأستاذ بكلية الآداب، بجائزة أحسن عمل مترجم.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلى أن تكريم علماء جامعة جنوب الوادي البارزين يسهم في تشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمي، ،.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن دعم رئيس الجامعة وتشجيعه للباحثين ساهم في إثراء البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة، مشيدًا بجهود الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الإعداد والتجهيز لجوائز الجامعة المختلفة.