تكثيف القوافل الطبية المجانية غرب الإسكندرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كثفت مديرية الصحة بالإسكندرية، القوافل العلاجية والطبية المجانية غرب الإسكندرية، بقرية بنجر السكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان، واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

حيث نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قوافل علاجية مجانية بقرية بنجر السكر الأولى ببرج العرب خلال شهر مارس الجارى.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة الأولى ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 67 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1704 مرضى من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 60 حالة إلى مشتفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتور "أميرة طهيو"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة الثانية ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والعظام والجلدية والعيون وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 61 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقالت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1482 مريضا من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 32 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة الأولى تم إجراء 237 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و350 تحليلا بمعمل الطفيليات و13 أشعة سينية، علاوة على فحص 115 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 658 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

وأضافت الدكتورة "رشا مسامير"، أنه تم خلال القافلة الثانية تم إجراء 249 تحليلا طبيا بمعمل الدم، 205 تحاليل بمعمل الطفيليات و17 أشعة سينية، علاوة على فحص 98 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 663 مواطنا.