ترامب ينظم أول تجمع انتخابى حاشد لانتخابات عام 2024 فى تكساس

وكالات

يستعد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لعقد أول تجمع انتخابى حاشد لانتخابات عام 2024، اليوم السبت، فى ولاية تكساس، بينما يصارع خطر اتهامات جنائية محتملة.

وحسب صحيفة "هيل" البريطانية، سيسافر ترامب إلى مطار فى واكو بتكساس، لحضور تجمع انتخابى لحملته، حيث من المقرر أن يكون في تناقض صارخ مع الأحداث التي تضرب حملته حتى الآن.

ومع ذلك، فإن تجمع اليوم ينظم فى الوقت الذى تبحث هيئة محلفين كبرى فى مانهاتن دور ترامب فى دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ودعا ترامب أنصاره إلى التجمع فى مطار بمدينة واكو فى تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكترونى، إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

وذكر فورد أوكونيل، استراتيجي الحزب الجمهورى: "إنه نزل حلبة السباق فى الوقت المناسب".

وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين، إذ حذر أمس الجمعة من أن البلاد ستشهد "موتا ودمارا" محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وقد شهدت واكو مواجهة بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفيدرالى أوقعت قتلى فى 1993، حيث تعد بمثابة مرجع لنشطاء اليمين المتطرف الذين يتغنون بمقاومتها.