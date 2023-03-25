تخصص فى سرقة الهواتف من المنازل.. القبض على لص الدرب الأحمر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه فى سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العقار).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه عقب إكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجنى عليه إستشعر به، فلاذ بالفرارعلى النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبى "الخطف والمغافلة"، واعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة.