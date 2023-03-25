اليوم السابع
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تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بحى شرق سوهاج

السبت، 25 مارس 2023 02:24 م
تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بحى شرق سوهاج جانب من الحملة التموينية بحى شرق سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت جميع قطاعات الحي، بالاشتراك مع " التموين، والصحة، والطب البيطري، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، ومباحث التموين"، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، منها "10 مخالفات إدارة محال دون ترخيص، و12 محضر صحة وسلامة مهنية ونظافة، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار".
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك .
 
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، برئاسة هويدة الشافعي، قد تابعت بالتعاون مع التموين، معرض"أهلا رمضان "بمدينة طما، وعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للموطنين، وتبين وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض، مشيرة إلى توافر الزيت بسعر 40 جنيها للزجاجة، والسمن وزن 1 كيلو بسعر 50 جنيها، و مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيهات، ولفافة قمر الدين بسعر 17 جنيها، وكيلو الزبيب بسعر 60 جنيها، وجبن ربع كيلو سعر 10 جنيهات، ودقيق وزن 1 كيلو جرام بسعر 17 جنيها، ولحوم بلدية بسعر 210 جنيهات، وسمك مجمد بسعر 35 جنيها، لافتة إلى أن المعرض شهد إقبال كبير من أهالي طما.
 

سوهاج

محافظ سوهاج

التموين

حى شرق

المواد الغذائية



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