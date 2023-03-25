اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 07:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بطاقة صحية لكل طفل لضمان الحق فى التطعيمات والفحص الدورى.. التفاصيل

السبت، 25 مارس 2023 06:00 ص
بطاقة صحية لكل طفل لضمان الحق فى التطعيمات والفحص الدورى.. التفاصيل حقوق الأطفال - أرشيفية
كتب ــ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الطفل على أن "يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

وتقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة، ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

ويجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة.

ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

 


قانون الطفل

البطاقات الصحية

التعليم الأساسى

الوحدات الصحية



الموضوعات المتعلقة

تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما.. "النواب": يتسق مع قانون الطفل

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:00 ص

الصين و"التعداد".. "رحلة ترويض" الزيادة السكانية.. 37 عاما بقانون "الطفل الواحد".. السماح بالمولود الثاني 2015.. وتقارير: بكين تدرس رفع شامل لقيود الإنجاب عام 2025.. ارتفاع غير مسبوق في متوسط العمر لـ 78.2عام

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص

4 أشخاص لهم الحق فى التبليغ عن المواليد بقانون الطفل خلال 15 يوما

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:00 ص

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطفل

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة