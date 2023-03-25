بايدن يدعو "لعدم المبالغة" فى تقييم العلاقات بين روسيا والصين

وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التقارب بين روسيا والصين "أمر مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن الصين لم تدعم روسيا بالأسلحة في أوكرانيا.

وفي معرض رده على سؤال حول اللقاء الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في موسكو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الجمعة، تساءل بايدن: "ما هي التعهدات الاقتصادية التي قطعوا على أنفسهم؟.. التجارة ازدادت مقارنة بأي شيء؟".

وأضاف: "موقفي من الصين ليس متساهلا، وموقفي من روسيا ليس متساهلا، لكنني أعتقد أننا نبالغ في الأمر إلى حد كبير. ومنذ 3 أشهر أسمع أن الصين تعتزم البدء بتوريدات الأسلحة إلى روسيا... وهي لم تقم بأي شيء".

وتابع بايدن: "هذا لا يعني أنهم لن يقومون بذلك، ولكن حتى الآن لا".

وأشار إلى أن واشنطن "نجحت في تشكيل تحالفات" في الفترة الأخيرة، وأورد كمثال على ذلك مجموعات QUAD وAUKUS والتحالف مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف: "ليس لدي موقف متساهل من الصين وروسيا وما تقومان به، ولكن دعونا ننظر إلى الأفق البعيد المدى. نحن من يوحد التحالفات".