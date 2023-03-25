النيابة تطلب الكشف عن هوية مسن عثر عليه مقتولا بجوار أحد الأندية في مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

امرت النيابة العامة، بدفن جثة مسن مجهول الهوية ملقاه بجوار أحد النوادي في مدينة نصر، ومصاب بطلق ناري فى الرأس، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي، وامرت بسرعة ضبط مرتكبي الحادث.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بجوار سور نادي أحد النوادي بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، ومصاب بطلق ناري في الرأس، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية، تم نقل الجثة إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية .