المشدد 3 سنوات لمتهم بإكراه سيدة على توقيع إيصالات أمانة فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإكراه المجنى عليها "م.ف" على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدى عليها بالضرب بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم واجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ع" و"ام.غ" بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.