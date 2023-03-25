السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب الميراث فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ه.ا" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بسلاح أبيض سكين ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما وخلافات على الميراث، حيث قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ف.ا" بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "م.ف" حتى لقى مصرعه بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بسلاح من فبل المتهم بسبب خلافات بينهما وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وبعد أيام توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.